Seka Devlet Hastanesi kahramanları...

Seka Devlet (pandemi) Hastanesi, olmasının ardından bir diz önlemler almıştı. Şimdide Devlet Hastanesi'nin terzi bölümünde çalışanlar ve dikiş bilen gönüllüler tarafından oluşturulan ekip tarafından maske, bone ve göz koruyucu malzemeleri dikiyorlar, böylelikle hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarına da destek oluyorlar.