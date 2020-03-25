Seka Devlet (pandemi) Hastanesi, olmasının ardından bir diz önlemler almıştı. Şimdide Devlet Hastanesi'nin terzi bölümünde çalışanlar ve dikiş bilen gönüllüler tarafından oluşturulan ekip tarafından maske, bone ve göz koruyucu malzemeleri dikiyorlar, böylelikle hastalarla ilgilenen sağlık çalışanlarına da destek oluyorlar.
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Seka Devlet Hastanesi kahramanları...
Seka Devlet Hastanesi'nin terzi bölümünde gönüllü çalışanlar kendi ürünlerini dikmeye başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz