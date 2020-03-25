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BİLNET Kocaeli’de uzaktan eğitim başarıyla uygulanıyor

BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde uzaktan eğitim programı başarıyla uygulanıyor
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan, okul öncesi eğitimden üniversite basamağına 58 derslikten oluşan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde uzaktan eğitim programı başarıyla uygulanıyor.

8’İNCİ SINIFLARDA SINAV TEMPOSU

Corona virüs salgını nedeniyle eğitim-öğretime geçen hafta ara verildi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi ilk günden hazırlıklı olduğu uzaktan eğitim programını hemen uygulamaya başladı. Bu kapsamda Uzaktan Eğitim Programının ilk haftasının tamamlanmasıyla 8.sınıf öğrencilerine yönelik ilk online deneme sınavı yapıldı. Bu sayede öğrencilerin sınav temposundan uzak kalmaması sağlandı. Okul yönetimi uzaktan eğitim programını aksatmayan öğrenci ve velilere teşekkür etti. Eğitim-öğretimin televizyon başında da olsa önemli olduğuna dikkat çekti, Koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren öğrencilerin ders programlarıyla keyifli ve öğretici zaman geçirdiğine dikkat çekildi.

Bugün 11:04 TSİ - Eğitim

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