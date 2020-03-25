Tansiyon hastası kadın, balkonda ölü bulundu!

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokakta ikamet eden ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Filiz Diler (49) aynı evde yaşadığı çocukları tarafından evin balkonunda hareketsiz yatarken bulundu. Çocukların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Filiz Diler’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Adli tabip tarafından yapılan ön incelemede Filiz Diler'in kronik tansiyon hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Diler'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Diler’in hayatını kaybettiği belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemeler yaptı. 3 çocuk annesi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Diler’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.