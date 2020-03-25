Corona virüsüne karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuluyor. Vatandaşların bir kısmı “Evde kalın” uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor. Bu sabah da İstanbul’da Gebze-Harem hattı minibüsünden çekilen bir görüntü şaşkına çevirdi. Vatandaşın corona virüsü tehlikesine aldırış etmeden minibüste sıkış tıkış yolculuk ettiği görüldü. (Sözcü)
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Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!
Corona virüsü salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanları ve yetkililer, araya mesafe koyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Ne yazık ki bu sabah gelen bir görüntüde vatandaşın uyarılara uymadığı görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz