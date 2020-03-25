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Gebze-Harem minibüsü tıklım tıklım!

Corona virüsü salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanları ve yetkililer, araya mesafe koyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Ne yazık ki bu sabah gelen bir görüntüde vatandaşın uyarılara uymadığı görüldü.