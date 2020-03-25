Nihat Özdemir: Net olan şey yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi. Özdemir, “Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz. Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor" dedi.