Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Oda Başkanı Ahmet Taşçı'nın abisi Salih Taşçı hayatını kaybetti. Taşçı'nın cenazesinin bugün saat 11.00'de Derince Sırrıpaşa Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.
Bugün 11:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:39 TSİ
Ahmet Taşçı'nın acı kaybı
Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Oda Başkanı Ahmet Taşçı'nın abisi Salih Taşçı vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz