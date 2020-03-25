Korona virüs salgınının yayılmasının ardından birçok kuruluşta kendi önlemlerini almaya başlamıştı. Bunlara bir yenisi daha eklenirken bir vatandaşta bu önlemi kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, otobüslerde yapılan afişli tedbir önlemini ve bu önemlerden memnuniyet dile getirdi. Ulaşımpark ise bu paylaşımı kendi twiter hesabına paylaştı.
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Ulaşımpark o kullanıcıya kayıtsız kalmadı
Korona virüs kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşımpark'tan otobüslere afişli önlem geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz