Ulaşımpark o kullanıcıya kayıtsız kalmadı

Korona virüs salgınının yayılmasının ardından birçok kuruluşta kendi önlemlerini almaya başlamıştı. Bunlara bir yenisi daha eklenirken bir vatandaşta bu önlemi kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, otobüslerde yapılan afişli tedbir önlemini ve bu önemlerden memnuniyet dile getirdi. Ulaşımpark ise bu paylaşımı kendi twiter hesabına paylaştı.