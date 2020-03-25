AKP’de toplantı video konferans ile yapıldı

AKP’de koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının aylık olağan il başkanları toplantısı video konferans yönetimiyle yapıldı. Toplantıda AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de yer aldı. Ellibeş, salgın sürecinde hem sağlık, hem de ekonomik anlamda önemli tedbirler alındığını belirterek, “Kimse endişe etmesin, Türkiye bu konuda örnek bir mücadele sergiliyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmadan bu sürece katkı sunalım” dedi.

ONLİNE TOPLANTILAR

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında önceki gün video konferansla il başkanları toplantısı yapıldı. Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadelenin öne çıktığı toplantıda parti çalışmalarının bu süreçte nasıl yapılacağı da görüşüldü. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Ellibeş, şunları söyledi: “Değerli hemşehrilerim. İçinde bulunduğumuz hassas süreç nedeniyle parti olarak saha çalışmalarımıza ara verdik. Buna rağmen haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarımız dahil, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla rutin toplantı ve görüşmelerimizi aksatmadan, video konferans ya da birebir telefon görüşmeleriyle devam ettiriyoruz.”

“SÜRECE EN GÜÇLÜ DESTEĞİ SUNUYORUZ”

“AK Parti bu anlamda çok özverili ve içinde bulunduğu şartlara hemen adapte olabilen bir teşkilat. Gerek ilgili Bakanlıklarımız ve Genel Merkez kanalıyla, gerekse Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin hazırladığı görsel ve videoları sosyal medya üzerinden yayarak Korona Virüse karşı önlem ve tedbirler hakkında halkımızın daha fazla bilinçlenmesine yardımcı oluyoruz. Kocaeli teşkilatı canlı, güçlü ve sürekli birbirinden haberdar yapısıyla bizler de Koronavirüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Elbette bu sürece en önemli katkıyı uyarıları dikkate alıp, evlerimizde kalarak vereceğiz. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayacağız.”

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI

“Rabbimden en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin sona ermesini ve yeniden normal yaşantımıza dönmeyi diliyorum. Korona Virüse karşı hükümetimizin aldığı tedbir ve önlemler dünya tarafından örnek alınarak izleniyor. Çok şansılıyız ki, hayatı krizler yönetmekle geçmiş Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde güçlü bir hükümet ve hükümet sistemiyle devletimiz bugün çok hızlı kararlar alabiliyor ve vatandaşlarımıza hizmeti aksatmadan götürebiliyor. Covid-19 Virüs salgınının ülkemize de sıçaramasının ardından sağlık alanında olduğu gibi ekonomik anlamda da adımlar atıldı, atılıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi, virüs salgının büyük-küçük işletmelerimize etkilerini minimize etmeyi amaçlamış çok önemli bir hamledir. Buna ilave olarak mücbir sebep hali kapsamındaki sektörler ve altında yer alan iş kolları da önceki gün belirlendi. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımız da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına alındı. Tebliğ ile belirlenen sektörler için nisan, mayıs ve haziran aylarında muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay ötelendi. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameler 27 Temmuz’a ertelendi. Emekli maaşlarının en düşük bin 500 TL’ye yükseltilmesi, ihtiyaç sahiplerine Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelerimiz vasıtasıyla yardımların devam etmesi ekonomik açıdan alınan tedbirlerin bazılarıdır.

BÜYÜKLERİMİZİ RENCİDE ETMEYELİM

Bu süreçte vatandaş olarak bizlerin başta büyüklerimiz olmak üzere, kimseyi rencide etmeden salgın tamamen kontrol altına alınana kadar evde kalmanın önemini çevremize anlatalım. Milletimizin moralini bozmak, umutsuzluğa süreklemek isteyenlere asla izin vermeyelim. Korkmadan, panik yapmadan, manevi dayanışma ruhumuzu her zamankinden daha güçlü şekilde göstererek bu süreci hep birlikte atlatalım. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum”.