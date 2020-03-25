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Onlarda uzaktan eğitim alacak

Adalet Bakanlığı koronavirüs önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek personel eğitiminde uzaktan eğitim modelini uygulamaya başladı. Bakanlık uzaktan eğitim modeliyle 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek
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Adalet Bakanlığı başta ceza infaz kurumları olmak üzere sıkı sıkıya uyguladığı koronavirüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Bakanlık kurum içi eğitim çalışmalarını uzaktan eğitim modeliyle yürütecek.

TEST BİTTİ UYGULAMAYA GEÇİLİYOR

Bu kapsamda hazırlanan ‘Stresle Başa Çıkma’ ve ‘İşyerinde Çatışma Yönetimi’ konulu iki eğitim modülü UYAP’a yüklendi. Toplamda 50 bin 792 personelin faydalanacağı eğitim modülleri için gerekli test çalışmaları yapıldı. Başarıyla tamamlanan test süreci sonrasında ilgili personele uzaktan eğitim bağlantıları e posta aracılığıyla gönderildi.

50 BİN 792 YARARLANACAK

Uzaktan eğitimden faydalanacak personel arasında adliyelerde görev yapan; yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcıları, zabıt kâtibi, icra katibi, memur ve veznedar unvanlarında görev yapan toplam 50 bin 792 personel bulunuyor.

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