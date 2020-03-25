Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşlar ve öğrencilerle ilgili bilgiler verdi. Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sekiz ülkeye (İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, KKTC) 11 sefer düzenledik. 2 bin 721 öğrencimizi getirdik. 14 günlük karantina uygulaması başladı.

* Yurt dışında yaşayan 32 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

* Bazı vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye’ye gelmesini istedi aileleri. Biz de yardımcı olduk. Gereken desteği veriyoruz.

* Bizlere ve konsolosluklarımıza ulaşan çağrı ve önerileri tek tek inceliyor, dikkate alıyoruz. Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz.

* Bize 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi. Hepsini karşılamamız mümkün değil, 17’sine gönderdik.