Muhsin Başkanlarını mezarı başında andılar

Bugün 25 Mart Biz Alperenler için zamanın buz tuttuğu,bundan 11 yıl önce '25 Mart 2009'da Mert Bir Adamı,Namertlerin harcadığı gündür.Onbir koca yıl geçmesine rağmen Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu nun katilleri halen bulunamamış, "Suikasti aydınlatmak bizim namus borcumuzdur" diye söz verenler halen namus borçlarını ödememişlerdir.

HESAP VERECEKLER

Er yada geç bu suikaste dahili olan tüm alçaklar bir gün adalet karşısında hesap vereceklerdir.

Her yıl 25_31 Mart tarihlerinde Rahmetli şehit liderimiz ve birlikte şahadete yürüyen yol ve dava arkadaşlarımızı Tüm Türkiye de ve Avrupa'daki gönül temsilciliklerimiz de anma programları ile yad ediyorduk.Bizler de Büyük Birlik Partisi Kocaeli teşkilatları olarak bu yıl hem 25 mart ta kabri başında anma, hemde ilimizdeki çeşitli etkinlikler ile Rahmetli Liderimizin hayatını konu alan 28 Mart ta ki tiyatro gösterisini malesef Koronavirüs'le mücadele kapsamında Devletimizin aldığı karar ve camiamızın-toplumun sağlığını önceleyerek bu yıl düzenleyeceğimiz anma programlarını erteledik. Rabbim bu Asil Türk milletimizi ve ümmeti Muhammed i her türlü afetlerden, kaza, bela ve salgınlardan korusun İnşallah.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN

Bu vesileyle; Şehadetlerinin 11.yılında şehit Liderimiz MuhsinYazıcıoğlu ve onunla birlikte şehadete yürüyen kıymetli dava arkadaşlarımız, ErhanÜstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'i ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şâd,mekanları cennet olsun.



