Hürriyet koronavirüs çalışmalarını sahadan yönetiyor

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasını önleme adına bir birçok uygulamaya ve çalışmaya imza atan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet halkın sağlını korumak için tüm birimleriyle birlikte adeta seferberlik ilan etti. Başkan Hürriyet, koronavirüse karşı hayata geçirilen uygulamaları ve çalışmaları bizzat yerinde takip ederek halkın sağlığını korumak adına büyük çaba ve gayret göstermeye devam ediyor.

HASTANELERİ TEK TEK DOLAŞTI SAĞLIKÇILARA MORAL OLDU

Koronavirüse karşı en büyük mücadeleyi veren sağlıkçıları unutmayan Başkan Hürriyet, yoğun çalışma koşullarında görevlerini yerine getiren sağlık personellerine bağışıklığı güçlendirici gıda ürünleri dağıttı. Sağlık personeline verdiği bu destekte İzmit’te yer alan hastaneleri tek tek dolaşan Başkan Hürriyet, zor şartlarda görevini yerine getiren personele büyük moral oldu.

ANTİ BAKTERİYEL MASKE ÜRETİMİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Koronavirüsle mücadelede bütün çalışmaları yakından takip eden Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi bünyesinde Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde kurulan ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere anti bakteriyel maske üretilecek olan İzmit Belediyesi Dikimevi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet, ilk etapta sağlık kuruluşlarına teslim edilmek üzere üretilecek 8 bin adet anti bakteriyel maske yapımında çalışan emekçi personelin çalışmalarını inceleyerek, kolaylıklar diledi.