Bakan açıkladı o ihaleler iptal edildi...

Kurum, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır şeklinde bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım;