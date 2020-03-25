Kurum, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır şeklinde bir paylaşım yaptı.
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Bakan açıkladı o ihaleler iptal edildi...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kendi twitter hesabından yaptığı paylaşımla ihaleler iptal edildi dedi
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Yorumlar
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Kara pençe lakabı Kara - Dergimiz büyüktür virüstür önce virüsü atmaktır Türkiye'nin gözünde
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