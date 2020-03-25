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İzmit Belediyesi e-atıkları ekonomiye kazandırıyor

İzmit Belediyesi koronavirüse karşı yaptığı çalışmalarının yanı sıra temiz bir çevre için aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Yüzlerce kilo atık pil ve bitkisel yağ toplayan ekipler, son iki ayda 2 ton e-atık toplarken, toplanan atıklar ekonomiye kazandırılıyor
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendisini gösteren yeni tip koronavirüse karşı seferber olan İzmit Belediyesi, diğer hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Çevre konusunda örnek çalışmalara imza atan ve vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet eden İzmit Belediyesi, geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırıyor, atık oluşumunu da engelliyor. 


BİR HAFTADA BİR TONDAN FAZLA ATIK TOPLANDI

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evlerden bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıkları toplayarak geçtiğimiz hafta yaklaşık 170 litrelik bitkisel yağ, 850 kg e-atık ve 110 kg pil topladı. 


EKONOMİK KAZANCA DÖNÜŞÜYOR

Bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su ve toprak kirliliğine yol açtığını belirten yetkililer, atıkların ayrı ayrı toplanması sayesinde ekonomik kazanca dönüştüğünü ifade etti. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğinin bilincinde olarak çalışmalarına devam eden çevreci ve doğa sever İzmit Belediyesi, son bir ayda 2 ton e-atık, 300 kg atık pil ve 600 litre bitkisel atık yağ topladı.

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