Tokyo 2020 Olimpiyatları iptali, bizimkileri vurdu!..

Kentimizde ve ülkemizde en çok milli sporcuya sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da özellikle Uzakdoğu sporcuları, Olimpiyatlar için hazırlık yapıyordu. Özellikle karateciler, ilk kez olimpiyatlara alınacakları için mutlu ve umutluydu. Ancak, Koronavirüs belası, bu sporcularımızı da vurdu, hayallerini suya gömdü. Yaz aylarında yapılacak olan Olimpiyat Oyunları’nın erteleneceği açıklandı. Resmi olmasa bile, eğilim o yönde. Bu durumda da Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı alışkanlık haline getiren Kağıtsporlu judo, tekvando ve karatecilerimiz, olimpiyatlardan derece getirmeyi garanti görürken, hevesleri kursağında kaldı Ancak olimpiyatların ileri bir tarihte yapılacak olması umuduyla hazırlıklara evlerden devam ediliyor. Bu arada paralimpik olimpiyatlarına katılacak Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız da bu süreçten olumsuz etkilendi.