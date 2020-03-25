Örengül: Bu lig 4 haftada bitirilebilir ama en önemli şey insan sağlığıdır

Spor ailesinin, futbolcusundan yöneticisine, malzemecisinden teknik adamına kadar herkesin yıllardır evlerinden feragat ettiğini söyleyen Örengül “Çocuklarımla evde beraberim ve hasret gideriyoruz. Her şerde bir hayır vardır demişler. Bu arada sporcularımız da evde verdiğimiz çalışmaları uyguluyorlar ve formlarını koruyorlar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz