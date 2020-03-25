Bugün 12:51 TSİ - Spor

Örengül: Bu lig 4 haftada bitirilebilir ama en önemli şey insan sağlığıdır

Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor antrenörü Yusuf Örengül, Süper Amatör Futbol Ligi Play-Off maçlarının 5 haftada bitirilebileceğini söylerken “Ama bu kesinlikle önemli değil. Şu anda en önemli şey, insan sağlığıdır. Bunun için tüm kurallara uyarak, gerekirse hiç maç yapmadan, salgın geçene kadar evde kalmaya razıyız” dedi.