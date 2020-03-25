Ahmet Taşçı’nın filmi de ertelendi

Biyografi film olarak beyaz perdeye aktarılacak efsane başpehlivan Ahmet Taşçı’nın hayatını anlatan proje de ertelendi. Korona virüs nedeniyle film ve dizi setleri boşaltılırken, Naim Süleymanoğlu’nun filminden sonra vizyona girmesi beklenen Ahmet Taşçı’nın filminin çekimi de ertelendi.