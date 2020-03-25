Biyografi film olarak beyaz perdeye aktarılacak efsane başpehlivan Ahmet Taşçı’nın hayatını anlatan proje de ertelendi. Korona virüs nedeniyle film ve dizi setleri boşaltılırken, Naim Süleymanoğlu’nun filminden sonra vizyona girmesi beklenen Ahmet Taşçı’nın filminin çekimi de ertelendi.
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Ahmet Taşçı’nın filmi de ertelendi
Biyografi film olarak beyaz perdeye aktarılacak efsane başpehlivan Ahmet Taşçı’nın hayatını anlatan proje de ertelendi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz