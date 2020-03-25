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Ziya Ürük: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

Güreş eski il temsilcisi, hakem ve antrenör Ziya Ürük, korona gündemiyle ilgili gündemdeki yorumlara katılarak “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” dedi
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Güreş eski il temsilcisi, hakem ve antrenör Ziya Ürük, korona gündemiyle ilgili gündemdeki yorumlara katılarak “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” dedi. Ürük “Bu atasözü ile başlamak istiyorum. “Sağlam kafa”dan maksat, sağlıklı-pozitif düşünen anlamı ilk akla gelebilir. Ancak sağlıklı düşünenin sağlam vücutta bulunması için vücudun güçlü olması gerekiyor. Sağlıklı vücut sağlam kafayı taşıyabilir. Temeli güçlü binanın sağlam olacağı gibi düşünülebilir” dedi.

HERKES ETKİLENEBİLİR

Ürük “Benim vücudum sağlam, sağlıklı, bana bir şey olmaz düşüncesi, kısıtlı düşünebilen kişilerin tezi olabilir. Geçen gün karşı komşumuz balkonunda belden üstünü çıkartmış güneş olmadığı  ve havanın 8 – 10 dereceyi gösterdiği halde, sanırım gençliğine güvenerek, salgınla alay eder gibi oturuyordu. Hastalığa “buyur gel” çağrısı yapmak, ne kadar sağlıklı olursak olalım, noksan bir düşüncedir” dedi. Ürük sözlerinin devamında şunları söyledi: Sağlık için spor yapalım. Sporun yanı sıra, özellikle bu günlerde, gıdamıza her zamankinden daha fazla özen gösterelim. Devletin duyurularına kulak verip; kendimizin, aile ve yakın çevremizin, nihayet milletimizin sağlığı için sağlık kurallarına uyalım ve tatbik edelim.

MÜSABAKALAR ERTELENMESİ SPORA MANİ DEĞİLDİR

Spor müsabakalarının ertelenmesi, spor yapılmasına mani olmamalıdır. Aktif sporcular kondisyon kaybını önlemek için imkanları nispetince elbette antrenmanlarını yapacaktır. Bunun dışında herkesin evde, basit vücut hareketleriyle eklemlerini hareket ettirmeleri gerekir. Sabahtan akşama kadar Örneğin TV. başında günü geçirmek, hareketsiz kalmak vücut aktivitesinin azalmasına sebep olacaktır.Beş vakit namaz bile bir vücut aktivitesidir. Yemekten sonra oturup kitap okumak, TV Seyretmek yerine ev içinde imkanlar ölçüsünde yürümek yeterli olacaktır. Vücudu hareket ettirdikten sonra uzun süre oturup kitap okumak veya TV seyretmeye ara verip, vücudu-eklemleri hareket ettirmeliyiz. Sağlıklı vücut için sporu yaparken gıdamıza da özen göstermeliyiz. Arabamıza benzin koymazsak, araç hareket edemez. Gıda ve spor birbirinin destekçisidir” dedi.

Bugün 12:52 TSİ - Spor

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