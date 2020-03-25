Nebil Uzun: Kocaelispor’u kurtarmak isterken tepki aldık

Kocaelispor’un eski başkanlarından, Kocaeli Güneşspor Kulübü Başkanı Nebil Uzun Kocaelispor’daki görev döneminden söz ederken, gündemdeki virüs olayı nedeniyle de insanlığın önemli bir sınavdan geçtiğini ifade etti

ALGILAR KAPALIYDI…

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile ilgili olarak sözlerine başlayan Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun “ Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu salgının uzun bir süre öncesinden geleceği belliydi ancak Avrupa’da ve ülkemizde kimsenin başına bir şey gelmediği için algılar kapalıydı. El birliği bu günleri atlatacağız” dedi.

SAĞLIKÇILARIMIZ UYKUSUZ GÜNLER GEÇİRİYOR

Uzun açıklamasının devamında “Şu bir gerçek ki insanoğlu ciddi bir imtihandan geçiyor. Ekonomik olarak da çok kritik bir süreç bizi bekliyor. Allah’a çok şükür biz bir şekilde ayakta duruyoruz. Ancak duramayanlar da var. Esnafımız ve emekçi kesim için sağlıklı bir planlama yapılması da şart. Tabii ki çok yoğun bir çalışma ortamında uykusuz günler geçiren sağlıkçılarımıza, emniyet teşkilatımıza, bu salgınla mücadele eden aklı başındaki tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

TAHİR BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ UNUTULMAZ

Nasip olursa Kocaelispor seneye 2. Lig’de mücadele edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’ın da çok önemli destekleriyle iyi bir kadro kuruldu. Engin Korukır hocamızın kadro oluşumundaki katkısını da yadsıyamayız. Sportif anlamda geçen başarılı bir sürecin ardından haftalar öncesinden ligi bitirmeye çok yaklaştık. Yeni teknik adamımız Sayın Selahaddin Dinçel’in enerjisi, bilgi birikimi işimizi daha da kolaylaştırdı. Devre arası transferlerinden Ali Han’ın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kocaelispor’un eski bir başkanı olarak, başarıdan ötürü çok mutlu oldum.

YAŞATMAK İSTEDİK DİYE TEPKİ GÖRDÜK

Şimdiden önümüzdeki sezon için kadro oluşumuna girilmesi, 2. Lig’de de beklemeden 1. Lig’i görmemiz lazım. Tabii ki kongre süreci var. Kongre sonucunun Kocaelispor’a hayır getirmesini diliyorum. Kocaelispor, kentimizin morali için çok önemli. Kapanma sürecindeki travmaları en iyi bilenlerden birisi de benim. Kocaelispor’u yaşatmak için verdiğimiz çabadan ötürü bize tepki gösterenler bile olmuştu. Bugün ise Kocaelispor gerçeği ortaya çıktı. N Erdem ÖVÜÇ