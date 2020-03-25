Cengiz Kahraman: Ligler bu hali ile tescil edilebilir

Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’da İdari Menajer Cengiz Kahraman, kadın basketbol liglerinin tescil edileceği yönünde tahmini olduğunu söyledi. Kahraman “Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan gelecek olan haberi bekliyoruz. Sadece biz değil tüm kulüpler, sporcular ve hakemler de bekliyor.

GELİRLER SIFIR

Kahraman sözlerinin devamında “İzmit Belediyespor olarak yabancı sporcularımızla karşılıklı olarak anlaştık ve sözleşmelerimizi feshettik. Yerli sporcularımıza ise Türkiye Kupası maçlarının ardından şubat maaşlarını ödedik. Mart maaşları da ödenecek. Mart tamam da nisan ve mayıs alacakları da var? An itibari ile gelirler sıfır. İddaa geliri yok, naklen yayın geliri yok. Böyle olduğunda ayda 120 - 130 bin lira yayın ve iddia, 4 maçı kazandığında da bir yine bir gelirin oluyordu” dedi.

KÜME DÜŞME KALKAR, LİGLER BU HALİYLE TESCİL EDİLİR

Kahraman “Tüm takımlar yabancılarını gönderdi ve bizim gibi yerli oyuncularla mücadele edecekler. Öngörüm küme düşmenin kaldırılıp, liglerin bu şekilde tescil edileceği yönünde. Alt ligden gelecek olan 2 takımla da önümüzdeki sezonun takımları netleşir diye düşünüyorum. Tabii ki bu durum bazı hukuksal konuları da gündeme getirebilir. Eğer memlekette olağanüstü hal ilan edilirse, kimsenin itiraz etme şansı kalmıyor.