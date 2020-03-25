Kulüplerimizden sosyal medya atağı

Darıca Gençlerbirliği’nin sosyal medyası son derece aktif. Kulüp ile ilgili tüm detaylar Rasim Akar tarafından koordine ediliyor. Kocaelispor’un sosyal medyasını Ege Durak, Belediye Derincespor’un Hasan Yalçın ve Gölcükspor’un da Bülent Badiş yönetiyor. Bu üç yetenekli emekçi arkadaşımız da basın mensuplarına katkı sunuyor. 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği’nin de sosyal medyası son derece aktif. facebook, twitter ve instagram için içerik üretimi ve takımın hafta içerisindeki çalışmalarının bilgilerinin verilmesi, iç ve dış sahadaki tüm maçların hikayeleri, Darıca Gençlerbirliği’nin sosyal medyasında yer buluyor. Öte yandan Darıca ekibinin Youtube kanalı da açıldı. Kanal için içerik çekimi yayınlanması, prodüksiyonu gibi işlerin yapılması, basın ile kulüp arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi konular da Rasim Akar tarafından koordine ediliyor.