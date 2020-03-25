Gölcükspor’un tecrübeli futbolcusu İsmail Yüksek “Liglerin ertelenmesi sağlık açısından iyi oldu, çünkü bizim de bir ailemiz var ve onlara taşıma şansımız var. Tabii bu ertelemeyi biz bir tatil gibi görmüyoruz ve hocalarımızın verdiği programla evde bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada bu üzücü bir dönemde varını yoğunu bizler için harcayan sağlık çalışanlarını da kutluyorum. Temennimiz en kısa zamanda bu virüsü atlamak ve eski yaşantımıza geri dönmektir” dedi.
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İsmail Yüksek: Ligin ertelenmesi tatil değil
Gölcükspor’un tecrübeli futbolcusu İsmail Yüksek “Liglerin ertelenmesi sağlık açısından iyi oldu, çünkü bizim de bir ailemiz var ve onlara taşıma şansımız var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz