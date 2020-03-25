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İsmail Yüksek: Ligin ertelenmesi tatil değil

Gölcükspor’un tecrübeli futbolcusu İsmail Yüksek “Liglerin ertelenmesi sağlık açısından iyi oldu, çünkü bizim de bir ailemiz var ve onlara taşıma şansımız var.
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Gölcükspor’un tecrübeli futbolcusu İsmail Yüksek “Liglerin ertelenmesi sağlık açısından iyi oldu, çünkü bizim de bir ailemiz var ve onlara taşıma şansımız var. Tabii bu ertelemeyi biz bir tatil gibi görmüyoruz ve hocalarımızın verdiği programla evde bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada bu üzücü bir dönemde varını yoğunu bizler için harcayan sağlık çalışanlarını da kutluyorum. Temennimiz en kısa zamanda bu virüsü atlamak ve eski yaşantımıza geri dönmektir” dedi.

Bugün 12:57 TSİ - Spor

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