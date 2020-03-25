Gölcükspor tecrübeli genç futbolcusu Furkan Özyapı, “ Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Liglerin tekrar ne zaman başlayacağı da meçhul bir durumda gibi gözüküyor. Ama ligler yarın başlayacakmış gibi bireysel olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü ligdeki durumumuz da kritik, hatta ertelenen hafta ligin belki de en önemli maçına çıkacaktık. Döndüğümüzde unutmamamız gereken bir şey var: çok zorlu bir maç bizi bekliyor olacak. Hazırlıksız yakalanmamalıyız. Korona virüsün de bir an önce atlatılması için herkesi “#evdekalmaya” davet ediyorum” dedi.
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“#evdekalgölcük”
Gölcükspor tecrübeli genç futbolcusu Furkan Özyapı, “ Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Liglerin tekrar ne zaman başlayacağı da meçhul bir durumda gibi gözüküyor
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Yorumlar
(1 )
kibarcik - tabı kala uyacagız lakın oyle ondolum bostan yan gel osaman mısalı sırtıustu yatarsan gebe cekal gıbı olur degılsahada yurümek evde merdıvencıkamassın çalışmaya devam buspordan belırlıbır hedefın üst lıglere gıtmek ıstersen cok calısman gerekır yoksa 2 seneyeklamaz çim halıdakurtlarını dökersın bır agabey nasıhatı yetenegını degerlendır veselam
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