“#evdekalgölcük”

Gölcükspor tecrübeli genç futbolcusu Furkan Özyapı, “ Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Liglerin tekrar ne zaman başlayacağı da meçhul bir durumda gibi gözüküyor. Ama ligler yarın başlayacakmış gibi bireysel olarak çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü ligdeki durumumuz da kritik, hatta ertelenen hafta ligin belki de en önemli maçına çıkacaktık. Döndüğümüzde unutmamamız gereken bir şey var: çok zorlu bir maç bizi bekliyor olacak. Hazırlıksız yakalanmamalıyız. Korona virüsün de bir an önce atlatılması için herkesi “#evdekalmaya” davet ediyorum” dedi.