Derince ve Kocaeli futbolunun efsane ismi Saliko (Salih Taşçı) vefat etti. Bir süredir rahatsızlıkları bulunan, yıllarca Derince Stadı’nda görev yapmış amatör Sporun emektarlarından Salih Taşçı, vefat etti. Derince Belediyesi Spor Dairesi “Salih Taşçı abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı Cennet olsun” mesajı yayınladı.
Bugün 13:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:01 TSİ
Ah be Saliko!..
Derince ve Kocaeli futbolunun efsane ismi Saliko (Salih Taşçı) vefat etti. Bir süredir rahatsızlıkları bulunan, yıllarca Derince Stadı’nda görev yapmış amatör Sporun emektarlarından Salih Taşçı, vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz