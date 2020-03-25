Ah be Saliko!..

Derince ve Kocaeli futbolunun efsane ismi Saliko (Salih Taşçı) vefat etti. Bir süredir rahatsızlıkları bulunan, yıllarca Derince Stadı’nda görev yapmış amatör Sporun emektarlarından Salih Taşçı, vefat etti. Derince Belediyesi Spor Dairesi “Salih Taşçı abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı Cennet olsun” mesajı yayınladı.