Cem Sinan Vergül sakatlandı !..

Kocaelispor efsane kaptanlarından Cem Sinan Vergül, çim halıda sakatlandı. Son olarak Kaan Dobra’nın Bağçeşme Futbol Okulu’nda görev alan Cem Sinan, evinde mecburen dinleniyor. Biz de efsanemi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.