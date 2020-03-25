Kocaelispor efsane kaptanlarından Cem Sinan Vergül, çim halıda sakatlandı. Son olarak Kaan Dobra’nın Bağçeşme Futbol Okulu’nda görev alan Cem Sinan, evinde mecburen dinleniyor. Biz de efsanemi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bugün 13:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:02 TSİ
Cem Sinan Vergül sakatlandı !..
Kocaelispor efsane kaptanlarından Cem Sinan Vergül, çim halıda sakatlandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz