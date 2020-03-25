Seymen Koleji öğrencileri başarıya doymuyor

Türkiye Zeka Vakfı tarafından 25 yıldır düzenlenen ODTÜ, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı destekleri ile gerçekleştirilen 25. Zeka Oyunları yarışmasına matematik öğretmenleri rehberliğinde 7. sınıf öğrencileri ile katılan Seymen Koleji’nin sekiz öğrencisi yarı finale katılma hakkı kazandı. Türkiye genelinde öğrencilerin açık uçlu sorulara hazırlıklı olması amacıyla düzenlenen, Matematiksel Beceri Geliştirme (MATBEG) uygulamasına katılan Özel Seymen İlkokul ve Ortaokul öğrencileri yüksek başarı göstererek yüzde 5’lik dilime girerek belge almaya hak kazandı.

“37 YILLIK BİRİKİMİN SONUCU”

Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilcisi, Türk Beyin Takımının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu Beyin Olimpiyatları yarışmasında da Seymenli öğrenciler başarı göstererek bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Okul Müdürü Ercan Demir, “37 yıllık bir birikimin sonucu olan bu başarıların kendilerini mutlu ettiğini” belirtirken öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini tebrik etti.