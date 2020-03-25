Kartepe’de 60 yaş üzerine yoğun ilgi

Covid-19 hastalığına karşı şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, özellikle 60 yaş ve üstü olan vatandaşların hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğu görülmesinden dolayı Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından titizlikle çalışmalar devam ediyor.

14 KURAL ANLATILIYOR

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımı yapılan Kartepeli büyükler evlerinde ziyaret edilerek Koronavirus riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda bilgilendiriliyorlar. Koronavirus konusunda belediye ekipleri tarafından bilgi verilirken, herhangi bir durumda Kartepe Belediyesi ile irtibata geçmeleri isteniyor.

KONTROLLERİ YAPILIYOR

Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından evlerinde ziyaret edilen Kartepli büyüklerin ateşlerinin ölçülmesinin yanı sıra, ön muayeneleride yapılıyor. İhtiyaçları belediye ekipleri tarafından gideriliyor. Kullanmaları gereken sağlık ürünleri hakkında titizlikle bilgi verilirken, evlerinden çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyorlar.