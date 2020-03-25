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Fırınlar ekmekleri artık ambalajlı satacak

Ekmek satışında yeni dönem resmen başladı! Karara göre fırınlar ekmekleri kağıt veya plastik bir ambalaj malzemesiyle kaplayarak satabilecek
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Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi. Yeni genelgeye göre fırınların ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesi konularak satışa sunabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, fırınlardan ekmek satışına ambalaj şartı getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, fırınların ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecekleri belirtildi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Türkiye'de koranavirüs önlemleri kapsamında, ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

EKMEKLERİN SEYYAR ARAÇLARDA SATIŞI YASAKLANDI

"Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır." (Haberler.com)

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