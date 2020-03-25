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Hürriyet’ten maske gönüllülerine ziyaret

İzmit Belediyesi, tamamen gönüllü kadınların emeğiyle ilk etapta 8 bin adet steril maske üretimine devam ediyor. İzmit Belediyesi Dikimevi’nde yapılan üretim sırasında, Başkan Hürriyet’te çalışmaları yerinde inceledi
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Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm birimleriyle adeta seferberlik ilan eden İzmit Belediye Başkanı AFatma Kaplan Hürriyet’in Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi’nde kurduğu İzmit Belediyesi Dikimevi sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere ilk etapta 8 bin adet anti bakteriyel maske üretimini sürdürüyor. Üretim ve paketleme işlemlerinde sadece gönüllü olan emekçi kadınların çalıştığı dikimevindeki ilk üretimi, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de yerinde inceledi.

 

NANO TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLİYOR

Üretim için gerekli makine ve teçhizatı oluşturan İzmit Belediyesi sıhhi maske kumaşı olarak nano teknoloji ile üretilen Nonwoven kumaşını kullanıyor. Anti bakteriyel özelliği bulunan kumaştan yapılan maskeler aynı zamanda, İzmit Belediyesi Dikimevi’nin ürettiği ilk ürünler oldu.

 

ÖNCELİK SAĞLIK KURULUŞLARININ

İlk ve öncelikli olarak sağlık kuruluşları için üretilen anti bakteriyel maske diğer kamu kuruluşlarının da ihtiyacını giderecek. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in büyük bir özveriyle uygulamaya koyduğu üretim sisteminde kadınlar gönüllü olarak çalışırken, İzmit Belediyesi kendi personelinin de maske ihtiyacını bundan sonra kendi dikimevinden karşılayacak.

 

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