İlçede bulunan 79 çocuk oyun parkını periyodik olarak dezenfekte eden ekipler son olarak Çenedağ Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Er Yaşar Özariş Parkı, Kardelen Parkı, Yakamoz Parkı ile Fatih Mahallesi’ndeki Bora Sokak ve Türkmen Sokaktaki parkları dezenfekte etti.
Bugün 13:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:08 TSİ
Fatih ve Çenedağ’da parklar dezenfekte edildi
Derince’de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürerken belediye ekipleri özellikle toplumun yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte işlemlerine devam ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Babacan - Bu işi anlayamıyorum sokağa çıkma diyorsun parkları okulları camileri ve bir çok yeri dezenfekte ediyorsun bu virüs zaten cansız varlık üzerinde belirli bir zaman yaşıyor o zaman niye hem iş gücü hemde dezenfektan harcıyorsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.