Gece geç saatlere kadar Tavşantepe Mahallesi’nde çalışan ekipler, büyük bir özveri ile dezenfekte işlemlerini tamamladı. Dezenfektan, köpükleme ve tazyikli su ile gerçekleştirilen işlemlerde, Tavşantepe Pazarı Alanı, Zengin Sokak ve Tavşantepe Caddesi çevresindeki tek bir noktasının atlanılmaması için temizlik ekipleri adeta seferber oldu.
Bugün 13:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:09 TSİ
Ekipler, pazar yerlerini temziliyor
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri Tavşantepe Mahallesi’ndeydi. Ekipler, pazartesi günleri kurulan Tavşantepe Pazarı Alanı, Zengin Sokak ve Tavşantepe Caddesi üzerinde titizlikle çalışmalarını yürüttü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz