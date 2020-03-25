Ekipler, pazar yerlerini temziliyor

Gece geç saatlere kadar Tavşantepe Mahallesi’nde çalışan ekipler, büyük bir özveri ile dezenfekte işlemlerini tamamladı. Dezenfektan, köpükleme ve tazyikli su ile gerçekleştirilen işlemlerde, Tavşantepe Pazarı Alanı, Zengin Sokak ve Tavşantepe Caddesi çevresindeki tek bir noktasının atlanılmaması için temizlik ekipleri adeta seferber oldu.