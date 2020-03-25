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Gölcük’te 48 saatte 301 vatandaşa yardım eli

Gölcük Belediyesi ekipleri, “Vefa Sosyal Destek Grubu” ile koranavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı alışverişini yapamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 301 vatandaşa son 48 saat içinde hizmet verdi
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Gölcük Belediyesi devletin şefkatli elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların market alışverişi, 7/24 belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

TELEFONLA ARIYORLAR

 Gölcük Belediyesi kimsesi bulunmayan ve Covid-19 salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara oluşturulan Gölcük Vefa Sosyal Destek Grubu ile yardım elini uzatıyor. 414 10 39 ya da 0 549 735 26 84 numaralı telefonları arayan vatandaşlar Gölcük Belediyesi’nden yardım istiyor. Çağrının ardından adrese ekip gönderiliyor.

YARDIM ELİ UZATILDI

Bu kapsamda; son 48 saat içinde Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen 301 vatandaşın alışverişi ekipler tarafından gerçekleştirildi. İhtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, dışarı çıkması risk teşkil eden ailelerin alışverişini yaptı. Ekipler, aldıkları malzemeleri daha sonra adrese teslim etti. Alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanıyor.

“BELEDİYEMİZ BİZE YARDIM ELİNİ UZATTI”

 Hizmetten yararlanan Gölcüklü vatandaş Hüseyin Haktan; “Yaşantımız virüs salgını nedeniyle kısıntıya uğradı. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde Gölcük Belediyesi bizi yalnız bırakmadı. Çağrı Merkezi’ni arayıp sıkıntımızı ilettik. Hemen bize dönüş yapıp ekip gönderdiler. İhtiyacımız olan malzemelerin listesi ile parasını teslim ettik. Ardından bizim yerimize alışveriş yapıp evimize getirdiler. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer ve belediyemizden Allah razı olsun” dedi.

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