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Koronavirüs’e yakalanma korkusu: Koronafobiyi önlemenin 5 yolu

Son günlerde koronavirus vaka sayılarının artmasıyla beraber birçok insanda hasta olma korkusu ve panik hali (koronafobi) hakim
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Şiddetli korku ve kaygının kalıcı problemlere sebep olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Panik, virüsün kendisinden çok daha zararlı” dedi

SÜREKLİ HABERLERİ TAKİP ETMEYİN

Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteğiniz gayet normal ve gereklidir. Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir. Gerektiği ölçüde haberleri takip edin.

DOZUNDA TEDBİR ALIN

Yetkili kişilerin önerdiği hijyen kurallarına uymanız ve kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir. Günde belli el yıkama sayısına ulaşmaya çalışmak, temiz de olsa eşyalara dokunmaktan kaçınmak veya yalnızca faydalı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerin aşırı tüketimi birtakım psikolojik problemlere neden olabilir.

BİLGİLENİN,ARAŞTIRIN,SORUN

Belirsizlik ve az bilgi kaygı yaratır. Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerden mutlaka bilgi alın.

AKTİNİZİ DEĞERLENDİRİN

Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu bir kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın.

- Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama fırsat bulamadığınız şeyleri yapabilirsiniz.

-Kitap okuyabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

- Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

-Evde hareketsiz kalabilirsiniz, bu da kilo almanıza sebep olabilir. Evde yapabileceğiniz egzersizler hem stresinizi azaltmaya hem de bağışıklığınızı kuvvetlendirmenize yardımcı olur.

-Ailece evde yapabileceğiniz etkinlikler planlayarak aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirebilirsiniz

Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin

Maalesef sosyal medyada çok fazla yanlış ve kaynağı olmayan bilgi akışı var. Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin, kaynağından emin olmadığınız bilgileri paylaşmaktan kaçının. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve abartılan haberler panik halini tetikliyor.

Bugün 13:22 TSİ - Sağlık

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