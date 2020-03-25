İhtiyaç sahibi vatandaşları unutmayalım

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kullanılabilir durumda olan ev eşyaları ve kıyafetleri yardımsever vatandaşlardan alarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Bu sayede kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası olan eşyalar ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunuluyor. Belediye ekipleri haftanın iki günü ihtiyaç sahibi ailelere eşyalarını teslim ediyor.

3 AYDA 67 VATANDAŞ

Ekipler, teslim aldıkları eşyaların yırtık, kırık veya deforme olmamasına ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sığabilecek boyutta olmasına dikkat ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu çalışma ile 3 ayda 67 ihtiyaç sahibi vatandaşın yardımına koştu. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Kocaeli Kız Öğrenci Yurdu, İzmit Belediyesi ile irtibata geçerek ikinci el eşya yardımında bulundu. Eşya Bağışı yapmak isteyen vatandaşlar 318 00 00 santral numarasından dahili 2230 veya 2212 nolu telefonları arayarak bilgi alabilirler.