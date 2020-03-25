Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koronavirüs salgını nedeni ile evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, bir taraftan ise yut dışı ve umreden dönen yaklaşık 500 vatandaşı ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor. 10 ilçede sorumluluk bölgelerinde 14 gün karantina süreci uygulanırken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca Yapılan denetimlerde evlerinde izolasyon olup olmadığı kontrol edilirken, sürece uymayanlara kabahatler kanununa göre işlem yapılacak. Habersiz bir şekilde Israrla uymayanlar olursa haklarında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.
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Jandarmanın karantina denetimleri devam ediyor
Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde karantina denetimlerini sürdürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz