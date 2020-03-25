Arabacı, “Gazete alan kitle 60 yaş üstü”

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu Körfez Mimar Sinan Mahallesi Petkimliler Caddesi’nde hizmet veren Gürcan-2 Market’in Sahibi Ali Cengiz Arabacı. 26 yıldır esnaflık yaptığını belirten 50 yaşındaki Arabacı, ilk yıllarda işlerinin güzel gittiğini ancak daha sonra ekonomik dalgalanmalar ve ulusal marketlerden dolayı sıkıntıya düştüklerini ifade etti. Gazete alan kitlenin ise 60 yaş üstü olduğunu belirtti.

“VERESİYE İLE AYAKTA DURUYORUZ”

İşlerinin ilk yıllarda oldukça güzel olduğunu ifade eden Arabacı, “Ancak iki yıl önce dövizde yaşanan dalgalanmalar sonucu işlerimiz son derece durgunlaştı. Bu yılın son aylarında işlerimiz daha da durgunlaştı. Geçim sıkıntısı yaşayan müşterilerimiz de daha ucuz alışveriş yapmak için ulusal marketlere yöneldi. Bakkalcılık, marketçilik kolay kolay bitmez. Çünkü parası olmayan bize geliyor. Veresiye olayı olduğu için biz ayakta duruyoruz. Veresiye vermesek bu iş yapılmaz” dedi.

“TARAFSIZ ÇİZGİNİZİ BEĞENİYORUM”

Arabacı, “Gazete alan kitle 60 yaş ve üzeri vatandaşlar. Çoğunluğu bulmaca eki için gazete alıyor. Sohbet ettiğimiz mahallelerimizin çoğunluğu haberleri internetten takip ettiklerini söylüyorlar. Uzun yıllardan bu yana esnaflık yapan biri olarak Kocaeli Gazetesi’nin tarafsız çizgisini beğeniyorum. Hiçbir siyasi partiye yakın olmadığınızı yaptığınız haberlerle ortaya koyuyorsunuz” ifadelerine yer verdi.