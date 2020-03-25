TEZMAKSAN ve Akım Metal güçlerini birleştirdi

İmalat sanayide ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgâhları sektörünün iki büyük temsilcisi güçlerini birleştirdi. CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konusunda uzman olan TEZMAKSAN, Türkiye’nin yerli CNC üreticisi SMB Technics’ın distribütörü oldu. Gerçekleştirilen işbirliği ile Türkiye’de imalat sanayinde yerli takım tezgahı kullanımının artırılması savunma, havacılık ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan takım tezgahları için yerli çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor.

HEDEF, İHRACATIN ARTTIRILMASI

Protokole göre Türkiye’nin yerlileşme hamlesiyle paralel bir şekilde geliştirilen TT-550 ve TT-850 gibi çift taretli, robot otomasyonlu CNC torna tezgahlarının Türkiye satışı TEZMAKSAN tarafından gerçekleştirilecek. Yerli CNC takım tezgahlarının yaygınlaştırılıp dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanan işbirliğinde ayrıca ihracatın arttırılması da hedefleniyor.