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TEB’den ekonomiye destek paketi

TEB, kredi kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ödemelerde zorluk çeken müşterilerine 3 ay erteleme imkanı sunuyor
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Türk Ekonomi Bankası (TEB), küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

ANAPARA VE FAİZDE 3 AY ERTELEME

Bu kapsamda TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek. Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB Şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

TEK ATM'DE ÜCRETSİZ İŞLEM

25 Mart tarihi itibarıyla CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan’a kadar masraf alınmayacak. Ayrıca, TEB müşterileri “Üç Banka Tek ATM” noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek.

Bugün 13:37 TSİ - Ekonomi

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