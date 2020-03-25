Online mağazası ile Koçtaş 7/24 yanınızda

Koçtaş, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Koçtaş ve mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarının faaliyetlerine, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını dikkate alarak geçici süreyle ara verdi. Koçtaş bu süreçte, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması ile evlerdeki tüm ihtiyaçlara yönelik uygun fiyatlı geniş ürün gamını hijyen kurallarını gözeterek Edirne’den Kars’a 7/24 müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.
YAŞAMI GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM
Çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını her şeyin üzerinde tutan Koçtaş, dünyayı etkileyen salgın nedeniyle Türkiye’nin 31 ilindeki Koçtaş ve mahallelerdeki Koçtaş Fix mağazalarının faaliyetlerine geçici süreyle ara verirken dijital platformları aracılığıyla yaşamın olduğu her yeri güzelleştirmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz