Türk Telekom Kesintisiz iletişime hazır “Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az”

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, telekomünikasyon alanında koronavirüsün etkilediği kritik süreçleri ve alınan aksiyonları online basın toplantısında interaktif şekilde paylaştı. Küresel salgın tehlikesine karşı hep birlikte mücadele edilmesi gereken günlerden geçildiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için 17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı merkezi çalışanımız ile sayıları 30 bini aşan güçlü bir ekiple büyük bir özveri ile işimizin başındayız” dedi.

“TÜM GELİŞMELERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ”

Türkiye’nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak olduğunun bilinciyle Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılından bu yana, Türkiye’nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Önal, ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışla Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojilere yatırıma devam ettiklerini vurguladı. Son 10 günde 100 bin eve sabit internet bağlantısı yaptıklarını belirten Önal, bu sürede ciddi anlamda PSDN talebi aldıklarını da ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PAKET YOLDA

Önal, “Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB’lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.