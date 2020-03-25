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Aynacı: Devlet, babalığını gösterecektir

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “Vatandaşlarımız devletine güvenmek istiyor, bu zor günlerde devletimiz babalığını gösterecektir” dedi
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İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, koronavirüs tehdidi ve alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aynacı, “Son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs tehlikesine karşı ülke olarak hep birlikte savaşarak kazanacağız. Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Küçük Bey ve Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcımız Hüseyin Şahin Bey önderliğinde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet amaçlı bir ekip oluşturduk” dedi.

“ÇOK SIKI TARAMALAR YAPILMALI”

Devamında Aynacı, “Yine yönetim kurulumuzun çekmiş olduğu bir video ile insanlarımızın dışarı çıkmaması için uyarılarda bulunduk. Ülkemizde yaşanan koronavirüs vakaları göstermiştir ki çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bağlamda alınan tedbirler ve virüsün yayılmasını önleyecek tedbirler çok önem arz etmektedir. Çok sıkı taramalar yapılarak insanımızın bu hastalıktan arındırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İNANCIMIZ TAM”

Aynacı, “Koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı alınan önlemler çarşı esnafımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı derinden etkilemiştir. Devletimizin acilen daha ciddi ekonomik destek paketleri açıklaması gerekmektedir. Esnafımızın uğradığı zararlar karşılanamazsa sokağa çıkma yasağı uygulamayacaktır. Bilimin ve bilginin ışığında yüce Allah’ın yardımı ile bu beladan bir an önce kurtulacağımıza inancım tamdır. Vatandaşlarımız devletine güvenmek istiyor, bu zor günlerde devletimiz babalığını gösterecektir” dedi.

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