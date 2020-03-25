Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüntülü konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu. Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Dönmez, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜLERİ DE YER ALIYOR
Ayrıca paylaşımda yer alan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da konuşmalarına yer verildi. Videonun bir kısmında el dezenfektanının nasıl kullandığına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüleri yer alıyor. Erdoğan, ayrıca üretilen dezenfektanın reklam çalışmalarının büyük bir hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak, denemek için dezenfektanı da istedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz