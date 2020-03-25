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İşeri: Devlet vatandaşa derman olmalı

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, “Devlet vatandaşın derdine derman olmalı. Vatandaşların lehine çözüm üretilmeli” dedi
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CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, yaptığı açıklamada koronavirüs tehdidinden korunmak için herkese önemli görevler düştüğünü belirtti. İşeri, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, her geçen gün Türkiye’de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu zor süreçte vatandaş olarak bize çok büyük görev düşüyor. Sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız değil, toplumun yüzde 80’ine yakını sosyal izolasyon sürecine katkıda bulunmalıdır. Aksi takdirde bu virüs, İtalya’da olduğu gibi ülkemizi kısa sürede etkisi altına alacak ve sağlık sistemimiz bu durumdan aşırı yüklenip çalışamaz hale gelecektir” dedi.

“ESNAF KİRASINI NASIL ÖDEYECEK?”

“Bu süreçte sadece bizlerin değil, devletin de önlemler alması ve vatandaşını gözetmesi gerekir” diyen İşeri, “Ülkemizde bu süreçte sokağa çıkmadan geçimini sürdüremeyecek durumda olanlar ve bu sürecin uzamasından olumsuz etkilenecek sektörlerde çalışan binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Bu ülkede kazançlarını günlük işlerden karşılayan vatandaşlarımız, evde karnını nasıl doyuracak, süreç boyunca kepenk kapatan esnafımız kirasını nasıl ödeyecek, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlarımız ne yiyip içecek? İşte bu soruların birine bile en ufak çözüm getirmeyen sözde ekonomi paketi, devletimizin bu süreci daha başından yanlış bir anlayışla sürdürmeye çalıştığının bir kanıtıdır” dedi.

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