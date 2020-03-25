SP Darıca’dan E-Toplantı “İşveren, işçisini ücretsiz izne ayırmamalı”

Koronavirüs nedeniyle çalışmalarına ara veren birçok siyasi partiye nazaran Saadet Partisi’nde hareket devam ediyor. Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanlığı, E-Toplantı yaparak çalışmalarını aksatmadı. SP Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, toplantıda öne çıkan başlıkları sıraladı. “Dünyayı tehdit eden, son günlerde ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sorumluluk gereği sosyal mesafeyi korumak ve yetkililerimizin uyarılarını dikkate alarak haftalık toplantımızı telekonferans sistemi ile gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündemi ülke olarak mücadele ettiğimiz koronavirüs” dedi.

“İŞÇİLER, ÜCRETSİZ İZNE AYRILMAMALI”

Çetinkaya, “Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri büyüklerimizin ihtiyaçlarını giderebilmek ve kendilerine yardımcı olabilmek adına ekipman ve ekip çalışması kararını aldık. İmalatçılarımızın ve esnafımızın mevcut durumla ilgili ihtiyaç duyulan ürünleri fırsata çevirme mantığından derhal vazgeçip, makul fiyatlarla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırma hususunda temenni ediyoruz. İşverenler çalışanlarını istihdam etmeye mutlak suretle devam etmelidir. Ücretsiz izne ayırarak bir nevi kapı önüne bırakır tavırlara tevessül etmemelidir” şeklinde konuştu.