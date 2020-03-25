 “Kızılay Gölcük, görevi başında hazır bekliyor”

Kızılay Gölcük Şubesi ülkemizin ve Gölcük’ün geçtiği koronavirüs sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali/Kaymakamların başkanlığında başlatılan destek çalışmamız Kızılay Gölcük Şubesi olarak devam etmektedir. Kızılay Gölcük Şubesi görevi başında hazır bekliyor” dedi.