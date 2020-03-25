Kızılay Gölcük Şubesi ülkemizin ve Gölcük’ün geçtiği koronavirüs sürecinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge uyarınca ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vali/Kaymakamların başkanlığında başlatılan destek çalışmamız Kızılay Gölcük Şubesi olarak devam etmektedir. Kızılay Gölcük Şubesi görevi başında hazır bekliyor” dedi.
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“Kızılay Gölcük, görevi başında hazır bekliyor”
Kızılay Gölcük Şube Başkanı Orhan Barış, “Kızılay Gölcük Şubesi görevi başında hazır bekliyor” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz