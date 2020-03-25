Ekmek dolapları tehlike saçıyor!

Binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle vatandaşlara ‘evden çıkmayın’ ve ‘tedbirlerinizi alın’ uyarılarında bulunuldu. Birçok farklı konuda tedbir alınırken vatandaşın temel gıdalarından birisi olan ‘ekmek’ ile ilgili tedbirler de arttırıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile birlikte düzenledikleri toplantıda hijyen konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek “Vatandaş da ekmeğini aldığı yerin hijyen olmasına dikkat etmeli. Burada denetleme görevi belediyeye düşmeli. Denetleme muhakkak yapmalı. Kaldırım, pazar yeri ve arabalarda ekmek satışının önüne geçilmeli” ifadelerinde bulunmuştu.

EKMEK DOLAPLARI DIŞARIDA

Yapılan toplantının ardından alınan tedbirler kapsamında bugün ilimizde faaliyet gösteren bazı bakkalların önünde tüm uyarılara ve tedbirlere rağmen ekmek dolabının olması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar tehlikeyi umursamayarak birçok ekmeğe dokunurken, bazıları ise bu duruma tepki gösterdi. Konuyla ilgili gazetemize konulan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Fırınlarımızda biz bütün önlemlerimizi aldık. Tezgahtarlarımızı eğitiyoruz. Odadan bütün üyelerimize mesaj çekip tedbirler konusunda bilgilendiriyoruz. Hijyen şartlarına uygun ekmek yapıyoruz ama fırından çıktıktan sonra ekmek dışarıdaki marketlerde de satılıyor” dedi.

“EKMEK DOLAPLARI TEZGAH ARKASINDA OLMALI”

Vatandaşı uyaran Sarı, “Kanunda ekmek satış yerleri bellidir. Ekmek dolapları içeride müşterinin direkt muhatap olacak şekilde değil tezgah arkalarında olması gerekiyor. Ekmek dolapları dışarıda olunca vatandaş haklı olarak tepki gösteriyor. Biz vatandaşı uyarmak istiyoruz. Bu tür yerlere itibar edip ekmek almasınlar; gitmeyerek onları cezalandırsınlar. Bu fırınlar için de geçerli. Eğer fırın tezgahtarları ekmek takmıyorsa, bone takmıyorsa vatandaşlar onları cezalandırıp hijyen şartlarına uyan marketlerden, fırınlardan ekmek alsınlar” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYE VE EKİPLERİ BUNLARI DENETLESİN”

Cezalandırılması gerektiğini belirten Sarı, “Vatandaşlar bunları önemserse hep beraber bu kötü zamanı atlatmış oluruz. Mevzuat bellidir. Ekmek dolapları müşterinin direkt elleyebileceği yerde olmaması gerekiyor. Oradaki tezgahtarlar vermek zorunda. Belediye ve tarım il müdürlüklerinin bunu yapanlara denetim yapması gerekiyor. Biz fırındakine çare olabiliyoruz ancak marketler ve vatandaşların daha duyarlı olması gerekiyor. Bu şartlara uymayanları vatandaşlar cezalandırsın. Bone, eldiven takmıyorsa tezgahtar o fırından ekmek almasınlar. Belediye de tarım il müdürlüğü ekipleri de bunları denetleyip içeriye aldırmak zorunda. Denetimler sıklaştırılırsa bunlar da başarılır” dedi.

EKMEĞE AMBALAJ ÖNERİSİ

Bir diğer yandan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ambalajsız ekmeklere çoğu satış noktalarında tüketiciler tarafından seçilmek amacıyla dokunulmakta, hijyen şartları hiçe sayılarak satın alınmaktadır. Bu sırada tüketiciler kendi satın aldıkları ve tüketecekleri ekmek dahil, diğer tüketicilerin tüketeceği ekmekleri de bulaşık hale getirmektedir. Ayrıca sadece tüketicilerin değil, ekmek dağıtım elemanlarının da satış noktalarına getirdikleri ekmekleri, ekmek dolaplarına yerleştirirken elle temas ettikleri, tüketicinin direkt tükettiği ekmeğin elden ele geçtiği gözlenmektedir. Ekmeğin fırınlar dahil tüm satış noktalarında ekmeğin kalitesini bozmayacak ambalajla satılması için gerekli mevzuat değişikliğini yapmasını ve ivedilikle uygulamasını bekliyoruz” ifadelerinde bulunuldu.