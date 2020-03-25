Kandıra baştan başa dezenfekte ediliyor

Devletin belirlediği önlemler dahilinde Kandıra Belediyesi, koronavirüsün ülke genelinde yayılmasıyla tedbirleri elden bırakmıyor. İlk olarak ilçe genelinde yapılacak etkinlikleri, kültür merkezindeki kurslar ve faaliyetleri iptal ettiren belediye, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda Kandıra Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri ilçe genelinde bulunan vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere birçok yeri tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Yoğun mesai harcayan ekipler cadde ve sokakları da ihmal etmiyor. Kaldırımlardan korkuluklara, ATM’lere kadar vatandaşın yoğun kullandığı alanları ayrıntılı dezenfekte ettiren belediyenin önlemleri artıyor.