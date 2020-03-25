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Aygün’den ‘Evde Kalın’ Mesajı

Derince Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de aldıkları tedbirlerin üst seviyede olduğunu belirterek vatandaşlardan mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi
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Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü ilk an itibariyle etkin tedbirlerin alındığı Derince’de belediye ekipleri kapsamlı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Halkın huzuru ve sağlığı için özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, bankalar, banka ATM'leri, otobüs durakları, halk otobüsleri, ticari taksiler, ibadethaneler, spor alanları, çocuk oyun parkları, kent meydanları, ana arterlerdeki yürüyüş yolları ve üstgeçitler sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar ve Abbas Bayrak ile birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti.

TEDBİRLER ALINDI

 Yenikent Mahallesi’ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kapalı Pazar ile Dumlupınar Sadık Ahmet Parkı’nda gerçekleşen dezenfekte çalışmalarını inceleyen Başkan Aygün, çalışanlara kolaylıklar diledi. İlçe genelinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Koronavirüs karşısında ülke olarak yürüttüğümüz kapsamlı mücadeleyi ilçemizde de en üst seviyede uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun temas ettiği bölgelerin dezenfeksiyonu ve ilçemizdeki çöp konteynerlerinin yıkama işlemlerini periyodik olarak yapıyoruz. Tüm gayemiz bu süreci en az sıkıntıyla atlatmak.” dedi.

ALO VEFA HATTI: 239 0 444

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Alo Vefa Hattı bünyesinde oluşturdukları ekibin de ilçede yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar neticesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız bu süreyi evlerinde istirahat ederek geçirmek zorunda. Bizler de bu süreçte Alo Vefa Hattı ile onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz zorunlu ihtiyaçları için 239 0 444 numaralı telefondan belediyemizi arayan 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. Bizler halkımız için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçteki en önemli beklentimiz ise bizim için evlerinde kalmaları” dedi.

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