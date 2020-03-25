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Fırınlarda ekmek satışı aynı şekilde devam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Coronavirüs tedbirleri kapsamında temel gıda ürünlerinden birisi olan ekmek için harekete geçti. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Fırınlarda hijyen kurallarına uyulduğu sürece açıkta satılabilecek” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Coronavirüs salgını nedeniyle bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunudeğerlendirerek bazı tedbirler aldı. Alınan tedbirler, geçtiğimiz gün ilgili kurumlara gönderildi.Ekmek ve ekmek çeşitlerinin 3 şekilde satışa sunulabileceğinin belirtildiği genelgede, “Hazır ambalajlı şekilde, ambalaj malzemesi içerisinde ve ambalaj malzemesine konulmamış olarak” satış yapılabileceği belirtildi.

MADDELER NE DİYOR?

‘Ambalaj malzemesi içerisinde’ kuralı ile ilgili olarak, ekmek ve ekmek çeşitlerinin gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabileceği; ambalaj malzemelerinin ağır kısmının, ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca olmadığı ifade edildi.  ‘Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler’ ile ilgili olarak ise bu ürünlerin sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabileceği, tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye verilebileceği belirtildi. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olarak ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışları yasaklandı.

“VATANDAŞ GELİP KENDİSİ ALAMAYACAK”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “3 aşamalı olacak. Birincisi ambalajlı olacak. İkincisi poşette ağzı açık şekilde kağıt veya naylon poşette olabilir; Üçüncüsünde de marketlerde ekmek dolaplarının müşterilerin direkt elle ulaşamayacağı bölümlerde olması kaydıyla açık satılabilir diyor. Zaten doğrusu da bu. Ama vatandaş direkt gelip kendisi ekmek alamayacak. Alabilecek yerdeki ekmek ambalajlı olmak zorunda” dedi.

“AÇIKTA SATILABİLECEK”

Sarı sözlerinin devamında, “Marketçi veya AVM ekmekleri arka bölüme alıp onun başına görevli koyup hijyen kurallarına uygun satış yapabiliyorsa orada açık ekmek satılabilir. Nasıl fırınlarımızda açıkta ekmek satabiliyorsak durum onlar için de geçerli. Fırınlarımızda tezgahtarlarımız eldivenli, maskeli, boneli. Önlemini alamıyorlarsa poşetli ekmek satma zorunluluğu var. Fırınlarda hijyen kurallarına uyulduğu sürece açıkta satılabilecek” ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:17 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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