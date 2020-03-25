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Imperial Otel, Sağlık Bakanlığı’na tahsis ediliyor

2018 yılında beri ilimizde önemli yatırım ve istihdam sağlayan Eminoğulları Şirketler Grubu, bünyesinde bulunan Imperial Park Otel’i koronavirüs nedeniyle yardımcı olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı’na tahsis etme kararı aldı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde binlerce insan hayatını kaybederken Türkiye’de açıklanan son rakamlara göre bin 872 vaka tespit edildi, 44 vatandaş ise hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle yetkililer ve kurumlar tedbirlerini arttırırken, bazı şirketler ve iş insanları ise hem sağlık çalışanlarına hem de vatandaşlara yardım etmek amacıyla elini taşın altına koydu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TAHSİS KARARI

2018 yılında beri ilimizde okul inşaatı, akaryakıt istasyonu ve otel işletmeleri konusunda önemli yatırım ve istihdam sağlayan Eminoğulları Şirketler Grubu, devletin yanında olduğunu belirterek birçok kurum ve iş insanına örnek olacak bir karar aldı. Şirket, sahibi olduğu 70 odalı, 148 yatak kapasiteli, 4 yıldızlı Imperial Park Otel’i, Sağlık Bakanlığı’na tahsis etme kararı aldı.

“DOKTOR VE SAĞLIKÇILAR KONAKLAYACAK”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Eminoğulları Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yağcı, “Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığı şu günlerde, İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli müracaatları yaparak, ticari veya ekonomik hiçbir fayda gözetmeksizin devletimizin yanında olmamız gerektiğini, bu doğrultuda otelimizi gerek karantina amaçlı, gerekse yurt içinden ve yurt dışından şehrimize gelecek doktorlar ve sağlık ekiplerinin otel konforunda konaklamalarını sağlayacak şekilde Sağlık Bakanlığı’na tahsis etmeye karar verdik” dedi.

“TÜM OLANAKLARINI SUNUYORUZ”

“Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” diyen Yağcı, “Ülkemizde koronavirüs salgınını en asgari hasarla atlatmak için birçok iş adamının fedakarlık yaparak fabrikalarını, atölyelerini, laboratuvarları vb. gibi imkanlarını seferber ettiğini, biz de üzerimize düşeni yapmak adına bu süre zarfında, Sağlık Bakanlığımızın ve İl Sağlık Müdürlüğünün yönlendireceği şekilde otelimizin tüm kadrosu ve olanaklarını sunar, tüm halkımıza da zorunda olmadıkça evde kalmalarını, büyüklerimizin de dışarı çıkmamalarını rica eder, sağlıklı günler dilerim” şeklinde konuştu.

Bugün 20:10 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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